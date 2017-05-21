Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам ВИЧ/СПИДа

На сайте Роспотребнадзором заявили о том, что откроется горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Это произойдет с 14 по 20 мая. В этом году на 20 мая выпал День памяти жертв СПИДа. К этой дате Роспотребнадзор делает горячую линию, на которую можно обратиться по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа. Специалисты проконсультируют людей по вопросам безопасности в поведении и других вопросов, связанных с этим заболеванием. Так же с 18 по 20 мая любой желающий имеет возможность сдать кровь и проверить свой ВИЧ-статус. Это можно сделать абсолютно бесплатно.

Напомним, что первый День памяти борьбы с ВИЧ/СПИДом был проведен в США еще в 1983 году. Спустя некоторое время официально появиля символ этого дня - красная лента, которую прикалывают к одежде. Эту и другую символику разработал художник Френк Мур в 1991 году. По всему миру в приуроченный день проводят акции, где людей информируют об этой трашной болезни и рассказывают о том, как можно себя уберечь.