Меланью Трамп обвинили в плагиате на Обаму

Первую леди США Меланью Трамп обвинили в плагиате на Барака Обаму.

Дело в том, что недавно Меланья Трамп заявила о скором запуске новой системы, которая сможет обеспечить безопасность детей в сети Интернет. На презентации нового проекта Меланья представила всем буклет, автором которого названа она. Однако пользователи социальных сетей тут же обнаружили, что буклет Меланьи Трамп очень схож с буклетом администрации экс-президента США. После того, как люди заметили тотальное сходство, авторство тут же было изменено.

Напомним, помимо общественной деятельностью Меланья Трамп так же занимается дизайном (первая леди имеет диплом по специальности "архитектура и дизайн"). У жены Дональда Трампа сложилась успешная карьера дизайнера ювелирных изделий и наручных часов. К слову, Меланья Трамп известна общественности и благодаря карьере фотомодели.