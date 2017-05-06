В Саудовской Аравии женщинам позволят учиться вождению

Сегодня, 17:47 \\ В мире / Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии женщинам разрешат учиться вождению. Теперь на законодательном уровне женщина имеет право водить автомобиль.

Этот закон вступит в силу с лета этого года. В Саудовской Аравии подготавливают школы для вождения, в которых будут работать не только мужчины, но и женщины. По мнению специалистов, это поможет учившимся дамам не отвлекаться на страх перед мужчиной. Права дамы смогут получать с наступления полных 18 лет. В разных городах будут специальные учреждения для их обучения.

Напомним, что Саудовская Аравия находится в списке стран, где жестко ограничивают права женщин. В этой стране образование для женщин намного хуже, нежели для мужчин. Так же женщинам запрещается разговаривать с чужими представителями противоположного пола, а так же выходить из дома без сопровождения мужа. Стоит отметить, что с 2008 года власть начала постепенно смягчать ограничения для прекрасной половины человечества.

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