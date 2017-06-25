Британцы считают, что именно они победили Гитлера

Жители Британцы полагают, что именно их предки одержали победу над Гитетлером.

Специалисты узнали это, исходя из результатов опроса в честь приближающейся очередной годовщины победы над фашизом. В итоге половина населения Британии высказало мнение, что именно их страна оказала самый весомы вклад в борьбе с Гитлером. Только около 13% считают, что важную роль сыграла армия СССР, 9% вспомнили о вкладе США в развязке Второй Мировой войны. Стоит отметить, что 23% среди опрошенных вообще не знают, с кем и когда воевала фашистская Германия.

Возможно, 50% Британцев отметили именно свою страну из-за вклада Алана Тьиринга. Британский матемитик во время войны с Германией создал машину, которая смогла расшифровавать секретные послания немецких колдат и их руководства. Устройство взламывала шифр Enigma, который использовали в своих целях нацисты. Таких машин после успешного тестирования стало около двух тысяч. К слову, жизнь Алана Тьюринга оборвалась, когда после всего, что он сделал для развязки войны, его осудили за гомосексуальность.