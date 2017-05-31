В Украине после "декоммунизации" советские памятники выставили на аукцион

В Украине советские паятники, который снесли в период декоммунизации, был выставлен на аукцион.

Чиновники города Изюм в Харьковской области опубликовали сообщение о том, что на аукцион будет выставлен памятник В. И. Ленину. Сообщается, что сам памятник сделан из бронзы, а отлит был в столице Украины - Киеве. Бронзовый Ленин имеет высоту около 3,75 метра в полном размере. Однако сейчас еще нет информации о том, где находился памятник до периода декоммунизации. Начальной ценой лота объявили сумму в 522,5 тысячи гривен. В долларах это примерно 20 тысяч. Сам аукцион состоится 17 мая.

Напомним, что период декоммунизации начался в Украине с 2015 года. Тогда на законодательном уровне запрещалась коммунистическая символика, переименовывались города и области, сносились памятники диктаторов советской власти. Например, в городе Днепр (до декоммунизации - Днепропетровск) жители настояли на том, чтобы снесли памятник Петровскому, которого давно считали виновным в голодоморе на территории Украины. Так же в период декоммунизации 9 мая изменили с "дня памяти Великой Отечественной войны" на "день памяти Второй Мировой войны".