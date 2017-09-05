NASA закрыло программу разработки лунохода

NASA прекратило разработку лунохода, а также полностью отменило исследовательскую миссию. Представители агентства заявляют, что не исключают возможности отправки на Луну отдельных частей лунохода.

По словам Фила Метчгера, учёного из Университета Центральной Флориды, отменённая программа называлась Resource Prospector. В её рамках планировалось отправить на спутник Земли ровер для сбора данных и изучения полюсов Луны.

Согласно заявлению NASA, пока не планируется создание других исследовательских миссий на спутник Земли. Специалисты объяснили, что проект финансировался на средства, которые были выделены подразделением, занимающиеся отправкой людей в космос. После проект отдали под руководство отдела научных миссий. Учёные отметили, что Resource Prospector могли закрыть из несовпадения целей разных ведомств.

Сотрудники NASA работают над разработкой сверхтяжёлого ракетоносителя Space Launch System, на который выделяются огромные суммы. В дальнейшем, чтобы успеть закончить проект в сроки, руководство решило закрыть Resource Prospector.