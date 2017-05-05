Житель США уверен, что инопланетяне подменили снимки на его iPhone

Майкл Холл, житель городка Эдмондс, сфотографировал НЛО на фоне луны на свой iPhone. Гражданин США уверяет, что после этого кто-то подменил снимки на его телефоне, он не исключает того, что это могли быть инопланетяне.

Холл отмечает, что вопрос внеземных цивилизаций интересовал его всю жизнь. Но случай в 2012 году заставил его взглянуть на НЛО по-другому. Возвращаясь от своих родителей, Майкл отметил, что Луна сильно светилась. Он решил её сфотографировать на свой iPhone. Позже, пересматривая снимки на компьютере, Холл увидел красную точку возле самого спутника Земли. Увеличив изображение, он увидел, что странная отметина на фотографии имела форму конуса. Американский юрист понял, что заснял НЛО.

После этого Майкл заметил странный факт. Снимки, которые он сделал приблизительно в 21:30, были датированы 17 часами ранее. Но Холл точно уверен в том, что в 3 часа утра предыдущих суток спал. Позже было обнаружено, что снимки отличаются от тех, которые он делал сам. Определить это помог его друг Брюс Маккаби, который проанализировал фотографии и обнаружил, что они были сделаны в 12 метрах над землей.

Холл до сих пор не может понять, что же произошло на самом деле, но уверен в том, что снимки были заменены кем-то извне. Это мог сделать только тот, чьи технологии превосходят земные.