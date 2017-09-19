В Грузии перед трагедией на "канатке" в Гудаури заметили НЛО

В Грузии перед трагедией на канатной дороге в Гудаури, в результате которой пострадали 10 человек, очевидцы заметили странное свечение, напоминающее НЛО. Отмечается, что сразу же после этого свечения "канатка" просто "сошла с ума".

В Сети появилось видео, на котором видно, что произошло прямо перед трагедией на канатной дороге в Гудаури. В небе появилось какое-то странное свечение, которое несколько минут зависало прямо над канатной дорогой, а затем "канатка" просто начала "сходить с ума" и заработала на бешенной скорости.

В результате произошедшего пострадали 10 человек, которые в тот момент отдыхали на горнолыжном курорте. Очевидцы связывают трагедию с проделками НЛО, а специалисты пока не дают особенных комментариев по факту произошедшего и не подтверждают, что "канатка" дала сбой из-за вмешательства внеземных цивилизаций.