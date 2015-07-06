Аналитики рассказали о вероятности изнасилования на борту американских авиалиний

Летать в самолётах необходимо лишь с камерой. К такому выводу пришли 91% респондентов, летавших в 2017 году. Это связано с возможностью запечатлеть самые курьёзные моменты во время полёта, считают аналитики.

Американский портал GlobusAir провёл крупномасштабное исследование. В опросе приняли участие свыше 35 тысяч человек, летавших на самолётах в 2017 году. 82% опрошенных утверждают, что они становились свидетелями домогательств, изнасилований или драк во время полёта. Шанс увидеть подобное составляет порядка 35%.

Аналитики утверждают, что вероятность изнасилования на борту американских авиалиний составляет менее 0,7%, убийства – 0,1%, домогательства 3,4%, драки 38%, а словесных конфликтов – 67%. Стоит отметить, что американские авиалинии признаны самыми опасными в мире. В сравнении с российскими, вероятность драки на борту самолёта на 107% выше, уточняют аналитики. Данные брались по количеству происшествий в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.