Названы самые загадочные случаи наблюдения НЛО в Австралии

ABC рассказали о самых загадочных случаях наблюдения НЛО в Южной Австралии.

Первый случай рассказывает о случае, произошедшем в 1988 году. Семья Ноулсов выехала из своего дома в городе Перт и направилась в Мельбурн. В какой-то момент семья увидела большой светящийся шар, который приблизился к ним и завис над машиной. После этого машина начала раскачиваться, а крыша прогнулась. Машина поднималась в воздух, а салон наполнялся пылью и запахом, из-за которых двое из сыновей потеряли сознание. Неожиданно для семьи Ноулз все прекратилось, и автомобиль был брошен на землю, у него лопнуло одно из колес. Когда им удалось остановиться и выбраться из автомобиля, над их головами было только ясное звездное небо.

Другое событие описывает случай 2006, когда люди смогли наблюдать НЛО днем. Владелец автосервиса Джон Тиг был занят шинами, когда в небе пролетал непонятный объект. «Я почему-то поднял голову вверх и увидел как нечто похожее на шар летело в воздухе», рассказывал он. «Я вскрикнул, и находящиеся рядом люди посмотрели в небо, увидев то же самое». После того, как шар удалился от них, раздался звук похожий на взрыв. «Это мог быть метеорит или космический мусор, но я так не думаю», по заявлениям Джона предмет был слишком большим для такого.

Эти и многие другие случаи так и остались загадкой.