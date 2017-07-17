Социологи назвали самые популярные приобретения россиян в 2017 году‍

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения подвели итоги крупных покупок граждан России в 2017 году. Самым популярным приобретением среди россиян стали мобильные телефоны.

Как оказалось после проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения социального опроса, наибольшей популярностью среди россиян в 2017 году пользовались мобильные гаджеты. Процент покупок составил 26%. Немного меньше спроса было на легковые автомобили (11%). Телевизоры и домашние кинотеатры немного не догнали предыдущие позиции и заняли почетное третье место с показателем 10%.

Опрос ВЦИОМ показал, что в 2018 году многие россияне намереваются потратить свои сбережения на ремонт квартиры, 15% респондентов отдают предпочтение туристическому отдыху, и только 10% желают инвестировать в собственное образование.

Социологи смогли оценить ответы двух тысяч участников опроса.