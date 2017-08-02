На время ЧМ-2018 Калининград будет сполна оснащен контрацептивами

Перебоев с оснащением Калининграда контрацептивами на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 не предвидится. Об этом официально заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

Как отмечает глава министерства здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, все аптечные пункты города должны быть в обязательном порядке оснащены достаточным количеством презервативов для того, чтобы горожане и гости Калининграда имели возможность заниматься "этим" совершенно безопасно.

Во время своего интервью Александр Кравченко подчеркнул, что на данный момент инфицирование ВИЧ после случайной связи крайне высока, потому городские власти должны качественно позаботиться, чтобы обезопасить граждан. Более того, министр здравоохранения не отрицает идею поставить в Калининграде кондоматы, которыми сейчас обеспечены многие европейские города.

Однако, на данный момент подобный вопрос так и остается в теории, поскольку Кравченко не уточнил, когда и в каком объеме будет осуществлена эта программа.

Несколько ранее стало известно, что спортсменам, принимающих участие в зимних Олимпийских играх, на 16 дней оснастили таким количеством презервативов, что при желании, за время проведений Игр они бы могли заняться сексом ровно 37 раз.