В Ростове танцоры из Ставрополья примут участие в церемонии открытия ЧМ-2018

Талантливый танцевальный коллектив из Ставрополья примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Ростове-на-Дону. Это право молодые танцоры получили в результате конкурсного отбора.

Представители администрации Ставропольского края сообщили, что в регионе была принята интернациональная премия «Art open world». После проведенного конкурса было установлено, что победителем станет танцевальный коллектив "Радуга", который и будет представлять Россию на открытии ЧМ-2018 в Ростове.

Стоит напомнить, долгожданное событие, Чемпионат мира во футболу в 2018 году пройдет летом в России. 11 российских городов будут задействованы в организации матчей.