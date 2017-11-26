Уфологи рассекретили данные про подводную базу инопланетян
Уфологи обнародовали данные про подводную базу инопланетян, которые были засекречены уже около 40 лет. Стало известно, что тогда разведчики НАТО обнаружили под водой неизвестный объект и решили его атаковать, однако он остался невредим после множества глубоководных бомб.
Стали известны сенсационные данные о подводной базе инопланетян, о которой еще в 80-х годах стало известно разведчикам НАТО. Долгое время информация хранилась в секрете, однако недавно попала в открытый доступ. Согласно ей, подлотка пришельцев была обнаружена близ берегов Кубы. Поначалу разведчики подумали, что этот объект принадлежит советскому флоту, однако так и не поняли, как он мог незаметно проплыть такое большое расстояние. Тем не менее, было зафиксировано грубое нарушение границы, а потому было решено нанести сокрушительный удар, который лодка теоретически просто не могла выдержать. Она была атакована мощными бомбами. После проведенной операции разведчики надеялись, что соберут обломки и предоставят как доказательство случившегося.
Никто из них не ожидал, что они не смогут навредить неизвестному объекту. После обстрела он вынырнул из воды, блеснув полированной обшивкой, и снова ушел на глубину. Позже в НАТО о случившемся решили умолчать, однако данные о нем все же сохранились и «всплыли на поверхность».