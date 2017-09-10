В Хельсинки хотят заработать на геях миллионы евро. Скоро столица Финляндии может превратиться в центр туризма для секс-меньшинств.

Власти соседней с Россией страны планируют привлекать дополнительные деньги в экономику. Для этого разрабатываются даже самые экзотические направления в маркетинге. Возможно, скоро столица Финляндии сможет зарабатывать на тратах туристов, представляющих секс-меньшинство.

Отмечается, что за год геи и лесбиянки могут оставлять в казне Хельсинки несколько миллионов евро. Разработчики новой туристической концепции пояснили, что Хельсинки вовсе не намерен объявлять себя столицей гей-жизни. Для этого в Европе сложились свои исторические места и направления. Однако позиционирование как город, дружественный к геям, имеет право на существование.

Напомним, что в настоящее время в мире огромное количество стран, где гомосексуализм находится под полным запретом или действуют различные ограничительные меры.