Хакеры взломали программное обеспечения приставки PS4

Тизер довольно ожидаемой игры Silent Hills представленная, по названием РТ был удачно протестирован хакерами на игровой приставке Sony PlayStation. У взломщиков первый раз получилось получилось удачно запустить пиратскую игру на этой консоли.

На данный момент времени хакеры продолжают проводить тестирование их нового программного обеспечения. Данный метод «подарит» пользователям возможность запускать на консоли пиратские версии видеоигр. Подчеркнем, что ранее консоль считали неприступной для взлома преступниками.

Отмечается, что данный способ запуска пиратского контента, должен якобы работать на приставках с версией прошивки 4.05. В то время как, а современных версиях консоли, данный метод работать не сможет, информируют СМИ.