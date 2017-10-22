Модели Лорен Вассер ампутировали вторую ногу из-за зараженного тампона

Американской модели Лорен Вассер ампутировали и вторую ногу после заражения стафилококком через тампон. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 15 января.

29-летняя знаменитость опубликовала на своей странице фотографию с парасноубордистской Эми Перди, которая пришла навестить её в больнице после операции. На снимке Лорен Вассер лежит на больничной койке без обеих ног. В описании фотографии она поблагодарила спортсменку за поддержку.

Ранее "Версия" публиковала трагическую историю Лорен Вассер. В 2012 году из-за инфицированного тампона она подхватила тяжелую болезнь, которую медики вначале приняли за грипп. Позднее на ногах обнаружилась гангрена, которая вынудила ампутировать правую по голень и пальцы на левой. Врачи рекомендовали Лорен Вассер отсечь большую часть правой ноги, однако она попыталась сохранить конечность. В ноябре 2017-го она объявила в интервью, что недуг вынуждает избавиться избавиться от пораженной части, что сейчас и произошло.