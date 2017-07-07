В Малайзии байкеры стали свидетелями заезда «призрачного гонщика»

Группа байкеров из Малайзии запечатлели на видео настоящего «призрачного гонщика». Шокирующий ролик был опубликован в социальной сети Twitter.

В Малайзии местные байкеры стали свидетелями заезда такого себе «призрачного гонщика». На опубликованное в Twitter видео попали кадры того, как мотоцикл движется по дороге без водителя.

Всего лишь за одни сутки видео набрало больше тысячи просмотров. Некоторые пользователи действительно шокированы снятыми кадрами, отмечая, что наверняка наблюдать подобное очень страшно.

Однако нашлись и скептики, которые уверены, что данное видео является постановочным, а «призрачный гонщик» - это друг тех самых «режиссеров».