Гигантская «фоторамка» украшает Дубае

В парке Zabeel Park в Дубае презентовали гигантскую «фоторамку». Это сооружение становится философским смыслом, который соединяет старую часть города и новую. Стало известно, что 1января в Дубае открылась для посещения «фоторамка».

Это сооружение состоит из двух башен, соединённых стеклянным полом. С этого моста можно наблюдать незабываемые панорамы города. Примечательно, что длинна моста составляет 93 метра. На вершину посетителей доставляет панорамный лифт. Жители города и туристы уже массово штурмуют эту новинку 2018 года.

Философы же нашли свой подтекст в строении и заявили, что «фоторамка» соединяет старый и новый город. По их мнению, это служит поддержанию традиций, однако не оставляет в стороне технический процесс. Постройка уже стала популярной среди влюбленных.