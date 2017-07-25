В Польше опубликовали данные около 800 насильников и педофилов

768 насильников и педофилов, совершивших преступления в Польше, были выставлены напоказ министерством юстиции. Ситуацию прокомментировал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебра.

Теперь все данные, включая имена, фотографии и домашние адреса лиц, совершивших преступления сексуального характера против несовершеннолетних и с особой жестокостью, находятся в открытом доступе для всех желающих. Министерство юстиции Польши приняло решение о создании подобного реестра, включающего в себя сведения о 768-ми преступниках, для возможности свободного ознакомления.

Как утверждает генеральный прокурор Польши Збигнев Зебра, безопасность детей власти ставят превыше анонимности злоумышленников, а потому отныне руководители учебных заведений обязаны проверять по этому списку наличие претендующих на вакансии лиц. В ином случае, чиновников будут ожидать весьма серьезные санкции.