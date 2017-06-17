В Италии профессор математики оказался звездой гей-порно

Профессор математики из Италии оказался звездой гей-порно в прошлом. Сам Руджеро Фредди не стыдится и не скрывает этого факта.

Знаменитое утверждение «Талантливый человек – талантлив во всем» в этой истории сыграло значимую роль. После того, как преподаватель математики университета Ла Сапиенца в Риме выставил на своей странице в Instagram полуобнаженное фото, один из студентов признал в нем звезду гей-порно.

Конечно, открывшийся факт стал настоящим шоком для учебного заведения, однако Руджеро Фредди заявляет, что не стыдится этого факта, и никогда, на самом деле, его не скрывал.

Действительно, несколько лет назад он снялся в нескольких фильмах подобного рода в США и получил за них немаленькую сумму денег. Как утверждает сам преподаватель, это был для него интересный и познавательный опыт. Потом он переехал в Италию и защитил степень магистра по математическим наукам.