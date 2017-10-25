В Новой Зеландии построили остров ради желания выпить на Новый год. Местные жители на один день смогли обойти «сухой» закон.

Креативные жители городка в Новой Зеландии придумали, как обойти запрет на распитие спиртных напитков в период новогодних праздников. Они насыпали недалеко от побережья крупной реки искусственный островок из песка и поставили на него стол со стульями.

Через некоторое время вода вернулась на место и он стал недоступен до окружающих. К нему можно было подплыть на лодке, что и сделали новозеланцы. На этом маленьком клочке суши они всю ночь 1 января распивали спиртное и заявили властям, что находятся в международных водах, поэтому запретные законы на их счет не распространяются.

Местные полицейские признались, что впечатлены выдумкой своих земляков. За нарушение «сухого» закона, установленного в городе Короманделе, штраф может составить около 180 долларов США.