В США аномальный холод заморозил Ниагарский водопад

В США в канун Нового года аномальный холод заморозил Ниагарский водопад, а заледеневшие потоки воды стали удачным пиар-ходом для привлечения туристов со всего мира. Поток путешественников увеличивается с каждым днем, сообщают западные таблоиды.

Согласно полученной информации, огромное количество туристов направилось на границу крупнейших государств Северной Америки, чтобы посмотреть на уникальное явление. Эксперты отмечают, что Ниагарский водопад только кажется «замерзшим», так как лед образуется уже в воздухе, или когда вода оседает на камни.

По сведениям метеорологической американской службы стало известно, что в ближайшее время холода не думают отступать, поэтому в течение следующей недели температура воздуха будет зафиксирована на уровне от -15 до -10 °C.