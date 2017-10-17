С 1 января Греция вводит туристический сбор

С 1 января 2018 года Греция вводит туристический сбор. Деньги будут взиматься прямо в отелях с отдыхающими.

С нового года греческие власти решили немного осложнить жизнь туристическим потокам, а также поддержать курортное дело в своей стране. Теперь все въезжающие в Грецию туристы будут выплачивать специальный налог.

Так называемый туристический сбор является обязательным и те отдыхающие, которые не уплатили его, могут быть не допущены ко вселению в гостиничные номера.

Размер платы устанавливается в зависимости от уровня гостиничных номеров. В отелях с наиболее благоприятным сервисом стандарта «пять звезд» иностранцы заплатят четыре евро за сутки пребывания. В гостиничных комплексах уровнем ниже – три евро в сутки. Трехзвездочные отели имеют право требовать с постояльцев уплаты одного евро и пятидесяти центов. Самые дешевые предложения от туроператоров обойдутся в 50 центов за ночь.

Изменения в законодательство вступают с 1 января 2018 года.