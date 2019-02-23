Количество жертв аномальной жары в Индии достигло 36 человек

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Еще 30 сейчас находятся в больнице. На северо-востоке страны дневная температура уже месяц не опускается ниже 40 градусов.

 

Аномальная жара в Индии установилась из-за задержки в регионе муссона. 10 июня в Нью-Дели был побит температурный рекорд – столбики термометра показали больше 50 градусов.

Основное количество жертв погоды – это жители округа Аурангабад, Гайя и Навада. По последним данным, количество погибших от жары достигло 36 человек. Эксперты называют основные причины смерти людей: солнечный и тепловой удар, нехватка питьевой воды. В крупных населенных пунктах дороги поливают водой, чтобы избежать расплавления асфальта. Лечебные учреждения закупают дополнительные кондиционеры.

Также сообщается, что в Индии сейчас сезонный наплыв туристов. Аномальная жара не влияет на планы путешественников. Они готовы по несколько часов стоять в пробках, чтобы попасть в пункт назначения.

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