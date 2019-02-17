В Гонконге проходят массовые акции протеста против закона об экстрадиции

Демонстранты выходят на улицу уже второй раз за месяц. В прошлой акции участвовали около миллиона человек.

Протестующие пришли к зданию законодательного собрания и требуют отменить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции и отставки главы Гонконгской администрации Кэрри Лэм.

Поправки касаются выдачи подозреваемых странам, с которыми у административного района нет соглашения. К ним относятся Тайвань, Макао и континентальная часть Китая. Протестующие уверены, что измененный закон будут использовать против активистов, правозащитников, а также недовольных политикой правящей партии КНР. К тому же это может подорвать автономию Гонконга.

Акция протеста заявлена как мирная, но участники на всякий случай надели защитные маски, перчатки и каски. Демонстранты заблокировали движение. Около заксобрания и в парках протестующие строят баррикады, разбивают палатки, ставят металлические ограждения. В городе закрыты банки, магазины и предприятия: их работники тоже участвуют в акции. Пока силового вмешательства со стороны полиции не было. Основная масса демонстрантов – студенты.

Во время обсуждения поправок в зале заседаний произошла массовая драка между противниками и сторонниками принятия поправок. Одному из депутатов в результате потасовки пришлось обратиться в больницу. Оппозиционеры считают, что изменения в законе об экстрадиции лишат местных жителей правовой защиты и сделают Гонконг менее привлекательным для иностранных инвестиций.

Стало известно, что из-за протестов администрации пришлось отложить рассмотрение поправок на неопределенный срок.

Предыдущая демонстрация против законопроекта прошла меньше недели назад. 9 июня на акцию вышли около миллиона человек. Протест завершился столкновениями с полицией.

Китай винит в организации массовых демонстраций внешние силы из-за рубежа, которые хотят навредить стране.