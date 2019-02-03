Штраф до 20 тысяч евро грозит за проявление неуважения к госсимволам Черногрии

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Парламент страны принял поправки к закону о государственных символах. Наказание последует в случае использования герба и флага в художественном творчестве, преподавании или воспитании, при котором возможно нарушение общественной морали и унижение достоинства страны.

 

Также не стоит изменять или дополнять государственные символы. Нельзя использовать изображения герба и флага как товарный знак, коврик или занавеску. Запрещено менять слова и мелодию гимна Черногории.

В тексте поправок прописано, что теперь флаг должен быть размещен во всех госучреждениях. Однако при установке нужно внимательно смотреть, не касается ли полотно пола, так как за это тоже грозит административная ответственность в виде штрафа.

Некоторые парламентарии предлагали ввести ответственность за отказ встать во время исполнения гимна, но инициатива не нашла поддержки.

Теперь всем, кто случайно или специально оскорбит национальные символы, придется заплатить крупную сумму: юридическим лицам от 1 до 20 тысяч евро, должностным или физическим лицам от 300 евро до 2 тысяч и частным предпринимателям от 300 до 6 тысяч евро.

Черногория довольно популярное туристическое направление для россиян. Между странами действует безвизовый режим, срок которого недавно был увеличен на время туристического сезона. До 31 октября 2019 года без визы в стране можно находиться не 30 дней как обычно, а 90.

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