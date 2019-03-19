Признание международного жюри Asia Pacific Property Awards получает БЦ «Москва» Елены Батуриной

Обнародованы итоги авторитетного международного конкурса Asia Pacific Property Awards 2019-2020.



Бизнес-центр «Москва», представлявший Казахстан, получил первую премию. Объект построен в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и Казахстаном структурами предпринимательницы из РФ Елены Батуриной в центре Нур-Султана (Астаны).



БЦ «Москва» получил титул Best Office Development Kazakhstan на состоявшейся в мае в Бангкоке церемонии, что вывело его на абсолютные лидерские позиции на казахстанском рынке офисной недвижимости. Также бизнес-центр в числе проектов из Австралии и Вьетнама включен в тройку лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона. В декабре текущего года в Лондоне проект примет участие в финале независимой премии в области недвижимости и девелопмента International Property Awards, получив номинацию на звание лучшего объекта в сфере офисной недвижимости всего Азиатско-Тихоокеанского региона.



Стать участником авторитетной премии – большая честь для команды БЦ «Москва», прокомментировал достижение Александр Резчиков, управляющий директор, представляющий интересы Елены Батуриной. По его словам, ранее бизнес-центр, удостоившись изображения на одной из крупных денежных купюр Казахстана, получил национальное признание в республике. Международным признанием стала победа в Asia Pacific Property Awards и номинация в International Property Awards.



Asia Pacific Property Awards – азиатско-тихоокеанская секция независимой премии, которая по всему миру проводится с 1993 года в шести регионах (Азия, Америка, Африка, Европа, Великобритания, Дальний Восток). Жюри, состав которого сформирован из более 80 лучших мировых экспертов в сфере недвижимости, дает оценку представленным на конкурс проектам.





На фотографии: Александр Резчиков, управляющий директор