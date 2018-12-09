Полотенце из космоса отправят на Землю для изучения

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в процессе одного из выходов в открытый космос, забрали полотенце, провесившее там 10 лет.

Космонавты из России на Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели операцию вне графика в космическом пространстве. На наружной части МКС висело на протяжении 10 лет забытое полотенце, которое они сняли в начале своего выхода. Ткань планировали использовать для протирания скафандров во время совершения работ в за пределами МКС, но за все годы оно не потребовалось.

Выход в открытый космос состоялся вечером 29 мая. Кононенко и Овчинину предстояло привести в порядок иллюминаторы модуля «Прогресс», разместить поручни, взять материал с внешней стороны МКС. Космонавты убрали полотенце в специализированную емкость и позже планируют отправить на Землю для изучения. В Роскосмосе сообщили, что операцию планировали провести в середине процесса. Тем не менее, астронавты приняли решение, что им легче выполнить ее сразу, чем позже.

Также известно, что выход приурочен к 85-летию Алексея Леонова. Человека, который первым сделал шаг в открытое неземное пространство в 1965 году.