США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о гибели «Нового города» от «огня из преисподней». В этом увидели знак того, что США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана. Информацию обнародовало издание Daily Express.

Ранее неизвестное пророчество французского предсказателя 16 века – Мишеля Нострадамуса, расшифровали специалисты. В нем они увидели намек на то, каким образом погибнут США.

В одном из своих катренов Нострадамус зашифровал послание о глобальной катастрофе. В предсказании говорится о некоем «Новом городе», существование которого будет прекращено из-за землетрясений и вулканических извержений. Особенно сильно пострадает западная часть описываемой местности.

Эксперты считают, что это предсказание о гибели США. Дело в том, что послание было написано Нострадамусом в 1555 году, а Северную Америку открыли в 1492 году. И долгое время эти земли называли Новым светом.

В качестве источника «огня из преисподней», вероятно, выступит Йеллоустонский вулкан, который находится на западе США. Помимо гибели «Нового города» в послании Нострадамуса говорится о том, что последствия катаклизма будут ощущаться на всей планете.

Ученые отмечают, что за всю историю существования Йеллоустонского вулкана извержения из него были зафиксированы три раза. Последнее из них случилось около 640 тыс. лет назад. За сейсмической активностью в области вулкана постоянно наблюдают специалисты, которые говорят о том, что вероятность извержения в ближайшее время мала, но вулкан находится на грани пробуждения.

Ущерб от извержения Йеллоустонского вулкана ощутит на себе не только Северная Америка, но и весь мир. Территория США примет на себя первый удар. Государство окажется непригодным для жизни, так как обширные территории окажутся погруженными под слоем пепла, который будет достигать 1 метра. Однако пепел уляжется не сразу. Сначала он будет летать в воздухе, что перекроет доступ солнечных лучей к земле.