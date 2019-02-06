Украинский министр обвинила Россию в плохом иммунитете украинцев

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Украинский госдеятель Ульяна Супрун (с 2016 г. исполняет обязанности министра здравоохранения) обвинила Россию в плохом иммунитете украинцев. Она считает, что всему виной вакцины российского производства, которые не работают.

 Ульяна Супрун, получившая в обществе прозвище «Доктор смерть», объявила, что во всех эпидемиях и плохом иммунитете жителей Украины виновата Россия. По мнению министра, это произошло из-за некачественных вакцин. Свое мнение Супрун озвучила во время беседы, которая состоялась в эфире «Радио Свобода».

По словам министра, у взрослой части населения Украины плохой иммунитет. Виной тому – плохие российские вакцины, которые ранее использовались повсеместно. К тому же, эффект от вакцинации зачастую не проявлялся из-за неправильных условий хранения препаратов. Супрун привела в пример случаи с правилом «холодной цепи». Существуют вакцины, которые требуется хранить в прохладном месте, но люди не всегда соблюдают это условие. Поэтому препарат теряет свои полезные свойства и становится неэффективным.

Министр отметила, что сейчас на Украине имеются все вакцины, которые обычно требуются людям. При том, их можно использовать без ограничений по возрасту (ранее многие виды вакцинации можно было пройти лишь в детстве).

Однако в Сети не поддержали обвинений Супрун в сторону России. Интернет-пользователи отметили, что в РФ пользовались теми же самыми вакцинами, но проблем с иммунитетом в таком масштабе, как на Украине, в государстве не наблюдается.

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Автор - Мария Титова
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