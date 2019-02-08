С безопасного расстояния: Взрыв в Лионе осуществлялся дистанционно – следствие

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Невзирая на маскировку дистанционное управление преступника прокуратура установила его личность.

24 мая в Лионе произошёл взрыв, который власти уже окрестили терактом. Для анализа ситуации было произведено следствие, которое постановило, что взрыв осуществлялся дистанционно. По версии следствия, в свёртке помимо поражающих элементов находилась система дистанционного управления. Преступник, не подвергая себя особой опасности, с безопасного расстояния взорвал оставленный возле булочной свёрток.

В результате происшествия пострадали не менее 13 человек, включая ребёнка. По предположению следствия, данный теракт был направлен именно на прохожих, а не на уничтожение здания, при этом никто серьёзных ранений не получил, и врачи уверяют, что раны не угрожают жизням пострадавших.

Преступник передвигался на велосипеде, специально замаскировав своё лицо очками и капюшоном, но проанализировав данные с 500 камер, прокуратуре удалось установить его личность.

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Автор - Дмитрий Романов
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