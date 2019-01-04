«Ядерный гроб» США может отравить Тихий океан

Об опасности радиоактивных отходов от испытаний ядерного оружия заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в выступлении перед студентами на Фиджи.

Гуттереш говорит о захоронении отходов, а именно о пепле и грунте, которые в конце 1970 года были сброшены в кратер острова Рунит и залиты бетонным куполом толщиной всего 45 см. Существует опасность отравления радиоактивными отходами Тихого океана. Дно кратера не было выровнено, а стенки настолько износились, что способны дать течь при ближайшем шторме, сообщает президент Маршалловых островов Хильда Хайн.

В этом же месте в 1954 году США проводили испытание водородной бомбы «Браво». Ее мощность в 1000 раз превышала мощность бомбы, которую сбросили на Хиросиму.

Известно, что во времена холодной войны в районе Маршалловых Островов провели не менее 67 испытаний ядерного оружия. Открытие «ядерного гроба» чревато заражением всего Тихого океана.