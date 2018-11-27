Юный каратист поборол свой страх и стал звездой Сети

Юный каратист из США долго не мог разбить ногой дощечку. Благодаря поддержке товарищей и тренера он поборол свой страх и стал звездой Сети. На YouTube видеоролик посмотрели почти 70 тыс. раз.

Клаудия Свонгер, которая проживает в Орландо (штат Флорида, США), записала на видео тренировку своего юного сына-каратиста. У мальчика долгое время не получился один элемент. Ему никак не удавалось сломать ногой специальную дощечку.

В какой-то момент каратист отчаялся и стал плакать. Однако товарищи по секции стали поддерживать малыша и скандировали его имя. Тренер каратиста тоже подбодрил ребенка и сказал, что он все сможет.

Мальчик поборол свой страх и совершил еще ряд попыток разбить дощечку. Одна из них все же увенчалась успехом. В этот момент ребенка дружно окружили товарищи и стали обнимать его.

Мама юного каратиста опубликовала видео на своей странице в Facebook и с гордостью сообщила, что ее сын усвоил один из самых важных уроков в своей жизни, который заключается в том, что никогда не стоит сдаваться.

Ролик с юным каратистом, который преодолевает свой страх, стало популярным. А сам мальчик стал звездой Сети.

«Представьте, сколько мы могли бы сделать, если бы люди вокруг нас продолжали говорить нам, что мы можем»;

«Он был разочарован и смущен, но он прошел через все это. Я так рад за этого ребенка и всех остальных, кто поддерживал его», - писали интернет-пользователи в комментариях к видео.