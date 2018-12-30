Жертвы браконьерства: сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании

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На теле большинства рыб, выброшенных на берег, не оказалось плавников.

 

В Великобритании на берег валлийского города Барри-Порт, графство Кармартеншир, туристы, совершавшие прогулку по пляжу, обнаружили сотню выброшенных на берег акул. Люди были в ужасе от количества мертвой рыбы, которую прибивало волнами к побережью. По словам одной из очевидцев, она перестала считать погибших особей, так как с каждой приходившей волной на берег выбрасывало все больше трупов.

В общем, туристы насчитали около ста мертвых рыб. Недавно в сети появилось видео с пляжа города Барри-Порт, эксперты считают, что на видео запечатлены особи европейской куньей акулы, этот вид распространен в прибрежных водах Уэльса. Такие акулы имеют длину до 200 см и не несут опасности для людей.

Большинство морских хищников не имели плавников. Специалисты полагают, что рыба попала в руки браконьеров. Они часто вылавливают акул, срезают плавники и отпускают обратно в воду. Раненные животные опускаются на дно и становятся пищей для падальщиков. После плавники используют в приготовлении супов или продают для изготовления медпрепаратов на китайском рынке. Каждый год до ста миллионов акул погибают в результате действий браконьеров.

Международный союз охраны природы присвоил европейской куньей акуле статус «Уязвимый».

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