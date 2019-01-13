Темно, как ночью: в Китае бушуют песчаные бури

В Китае на территории Внутренней Монголии бушуют песчаные бури. Во многих районах стало темно, как ночью. Информацию о природной аномалии передает издание Синьхуа.

Бушевать песчаные бури начали вечером 14 мая. Сначала они появились в Китае на западных территориях Внутренней Монголии. 15 мая природная стихия распространилась и в восточной зоне региона. Видимость сократилась до минимума. Днем стало темно, как ночью.

Метеорологи отмечают, что песчаные бури начали бушевать всего спустя два дня после того, как закончилась предыдущая.

Уже 14 мая в 19:00 (время местное) специалисты метеостанции в районе аймака Алашань отметили видимость, которая составила 230 метров.

Эксперты-метеорологи отмечают, что песчаные бури в таком количестве являются нехарактерным явлением даже для такого пустынного региона Китая, как Внутренняя Монголия. Предполагается, что аномалия вызвана отсутствием снега в зимний период и нехваткой дождей весной.