Китаец ремонтирует сантехнику с помощью доширака

Сегодня, 04:09 \\ В мире

Многие знают вкус лапши быстрого приготовления доширак. Однако, как оказалось, ее можно не только употреблять в пищу, но и с ее помощью ремонтировать сантехнику. Варианты применения доширака в сантехнических работах продемонстрировал китаец.

 Блогер из Китая, зарегистрированный в соцсетях как Xiubandrng, демонстрирует пользователям Сети необычные варианты применения продуктов питания. Мужчина снял на видео, как ремонтирует раковину.

Для ремонта большого скола сантехники китаец использует лапшу быстрого приготовления доширак. Она служит в качестве каркаса. Затем конструкцию мастер заливает клеем и шлифует наждачной бумагой, окрашивает и покрывает лаком. В итоге раковина выглядит как новая.

Однако некоторые пользователи Сети усомнились в надежности ремонта сантехники с помощью лапши быстрого приготовления. Ведь, по мнению комментирующих людей, такая раковина при попадании воды на нее превратится в еду.

«Мне кажется если чуть-чуть надавить то сразу будет трещина. Ненадежно»; «Китаец явно не в курсе про существование грибков и прочей плесени», - писали в комментариях к видео с ремонтом сантехники с помощью доширака.

Другие же интернет-пользователи с иронией нашли положительные моменты в ремонте: «По крайней мере, он приправил ее».

Помимо доширака в своей работе китаец использует и другие виды еды, такие как яичная скорлупа и печенье. Ранее лапшу быстрого приготовления мужчина из Китая использовал для ремонта стола. Тогда он также взял продукт в качестве каркаса. Данный ролик был встречен менее критично, нежели ремонт раковины.

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Автор - Мария Титова
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