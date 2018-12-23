В Великобритании представили монету с изображением Шерлока Холмса

К 160-летию Артура Конан Дойла, писателя ирландского происхождения, в Великобритании представили новую монету, на которой изображен Шерлок Холмс – наиболее популярный герой творчества Конан Дойла.

13 мая Королевский монетный двор оповестил мир посредством своего официального аккаунта в Twitter о том, что создана момента с изображением Шерлока Холмса – знаменитого сыщика, который стал героем детективных историй Артура Конан Дойла.

Номинал монеты равняется 50 пенсам. Ее форма не является идеальным кругом. Она заострена с 7 краев. Дизайнером монеты стал Стивен Ро. Он расположил на денежном средстве профиль Шерлока Холмса, во рту которого неотъемлемый атрибут – трубка.

Также автор монеты расположил на ней названия самых популярных приключений Шерлока Холмса. Но для того, чтобы все уместить, пришлось уменьшить размер шрифта. В этом случае, как отмечает Ро, поклонникам историй о Холмсе предстоит почувствовать себя настоящим детективом, так как прочесть текст можно лишь с помощью инструмента настоящего сыщика – увеличительного стекла.

В Великобритании отмечают, что стоимость юбилейных монет с изображением Шерлока Холмса будет варьироваться в зависимости от состава сплава. Денежная единица будет представлена в медно-никелевом сплаве, из серебра (8 гр. и 16 гр.) и из золота.

Шерлок Холмс вошел в историю Книги рекордов Гиннесса, как «самый экранизируемый литературный герой». Однако монета с его изображением чеканится впервые.