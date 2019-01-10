Круговая радуга - В Бразилии сняли на видео необычное явление

Житель Бразилии выложил в instagram видео, на котором зафиксировано одно из редчайших явлений в природе – круговая радуга. На кадрах счастливчику удалось зафиксировать круговую радугу, которая появилась прямо на берегу острова Баия после дождя.

Видео размещено на Instagram-аккаунте portaldaspleiades. В своем посте автор аккаунта рассказывает о том, что в тех местах на протяжении многих времен ходили легенды о «радужном портале», который вдохновляет людей на новые свершения и придает позитивное настроение.

Также автор говорит, что после того, как он выложил видео с круговой радугой, ему стало приходить множество изображений и видео похожего явления от других пользователей. Такой эффект действительно бывает в нашей природе, но застать такой момент крайне сложно.

Сама радуга может представлять собой как дугу, так и окружность. Увидеть круговую радугу можно в том случае, если солнце будет находиться низко над горизонтом, а верхушка радуги будет расположена на расстоянии в 42 градуса относительно поверхности земли. Помимо этого, круговую радугу легче всего заметить, находясь высоко над землей, например, летя в самолете.