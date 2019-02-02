В Японии пандам подарили их снежные копии

Пандам зоопарка Adventure World подарили их собственные снежные копии. Дары были приурочены ко Дню матери, который праздновать в Японии будут 12 мая. Фигуры мини-панд были дополнительно украшены тюльпанами, которые выполнили из яблок. Об этом событии проинформировал телеканал NHK.

12 мая в Японии будут отмечать День матери. В честь данного торжества принимали поздравления и панды из зоопарка, который находится в префектуре Вакаяма. Там проживают две панды – мама и ее дочь.

Сотрудники японского зоопарка соорудили снеговиков-панд, которые стали миниатюрными копиями настоящих бамбуковых медведей. Рядом со снежными копиями были размещены тюльпаны. Их сделали из яблок.

Подарок от японского зоопарка пришелся по душе пандам. Особенно он понравился маленькой самке Сайхин, которая появилась на свет в августе 2018 года. К слову, недавно она получила еще один подарок, который был приурочен к началу новой эпохи Рэва. Детенышу панды преподнесли дробленный лед. Из украшений на нем были иероглифы, выполненные из моркови.