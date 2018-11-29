Австралийский пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания на протяжении 40 минут, включив автопилот.

Происшествие случилось еще 9 марта. Австралийский летчик, проходивший стажировку, выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в Южной Австралии в Парафилд. Как сообщает The Independent, потерявший сознание на 40 минут пилот пропустил вызов управления воздушным движением. Австралийское бюро по безопасности в транспорте (ATSB) проинформировало о том, что накануне перед рейсом стажер не спал, а позавтракал лишь плиткой шоколада и запил его энергетическим напитком. Также известно, что пилот был простужен. На высоте 5,5 тысяч футов (1,6 километра) он почувствовал сильную головную боль и включил автопилот, после чего потерял сознание на 40 минут. Авиадиспетчерская служба сделала несколько безуспешных попыток установить с ним связь.

По истечению почти часа, пролетая над океаном, стажер пришел в себя и сумел благополучно посадить воздушное судно в аэропорте Парафилда.