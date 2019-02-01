Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов острова Кюсю

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На юго-востоке японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Геологическая служба США сообщила об амплитуде в 6,3 балла.

Подземные толчки зафиксированы в четверг в 23.48 по времени UTC (2.48 мск пятницы). По сведениям геологов, очаг землетрясения залегал на глубине 40 км, эпицентр располагался в 39 км восточнее города Миядзаки.

Ранее в 22 км к югу от Миядзаки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, очаг залегал на глубине 30 км. Информация о разрушениях, погибших и пострадавших не поступала. Руководство действующей энергетической компании Kyushu Electric Power сообщило, что атомные станции, расположенные на острове, остаются в стабильном состоянии.

Остров Кюсю не первый раз подвергается череде подземных толчков. В 2016 году деревня Минами-Асо в самом центре острова Кюсю оказалась отрезана от внешнего мира, когда проснулся вулкан Асо. Число погибших за 3 дня превысило сорок человек, более 2 тысяч пострадали.

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