Медведь «подкупает» пса, чтобы поесть из мусорного контейнера

Джесси Джордан, писатель из Канады, рассказал историю о том, как дикий медведь «подкупает» его домашнего пса, чтобы поесть из мусорного контейнера. В качестве «взятки» медведь приносит четвероногому полакомиться кости оленя.

Канадец Джордан рассказал своим читателям в Твиттере о необычной истории, которая происходит у него дома. Оказывает пес Брик, которого хозяин называет «пушистым сыном», пропускает к мусорному контейнеру медведя из леса. Однако это домашний питомец делает не безвозмездно.

Как выяснил Джоран, медведь «подкупает» пса костями оленя. В обмен на эти дары Брик пропускает дикого зверя к мусору, чтобы тот там нашел для себя пищу. Владелец собаки сообщил, что сделка подобного рода происходила три раза, несмотря на то, что пес живет на улице и должен охранять жилище людей.

Канадец рассказал, что стал лучше кормить своего пса и даже сам стал привозить оленьи кости. Но медведю все равно удается «подкупить» Брика. «Я вижу, что он ставит свои собственные интересы на первое место. Ясно, у меня нет выбора, кроме как объявить ему импичмент», - написал хозяин предприимчивого пса.

Некоторых пользователей Сети позабавил случай с «подкупом»: «Если медведь предлагает лучшую сделку, вы не можете винить его за это. Капитализм». Другие же призвали отнестись к ситуации более ответственно, так как она может обернуться неприятностями как для людей, так и для домашнего животного. Но Джордан поспешил успокоить таких людей тем, что медведь не опасен.