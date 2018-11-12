Титул «самой красивой, но бесполезной» получила первая леди Франции

Сегодня, 06:53 \\ В мире

Журналистка Сильвя Боммет опубликовала книгу «Il Venait d’Avoir 17», которая посвящена истории любви президента Эмманюэля Макрона и его супруги Бриджит. В этой работе первая леди Франции получила титул «самой красивой, но бесполезной».

 История любви Эмманюэля Макрона и Бриджит Троньё интересна для многих людей по всему миру. Этой истории решила уделить внимание журналистка Сильвя Боммет, которая посвятила роману целую книгу.

Первая леди Франции старше своего супруга на 25 лет. При этом ради брака с Макроном она оставила своего первого мужа и троих детей. И хотя многие считают, что Бриджит является манипулятором и оказывает влияние на своего супруга в политических вопросах, автор книги отмечает, что все подобные попытки первой леди пресекаются со стороны команды президента.

Резонанс в обществе вызвали рассказы Бриджит о насыщенной семейной жизни с Эммануэлем, после того, как президента Франции заподозрили в нетрадиционной ориентации. Макрон был вынужден от лица своей жены принести публичные извинения. С тех пор любые действия первой леди жестко контролируются командой, которая отвечает за коммуникации президентской четы.

Автор книги называет Бриджит «самой красивой, но бесполезной» первой леди за всю историю существования Франции. Несмотря на то, что супруга Макрона дружелюбна и приветлива, часто принимает участие в фотосъемках, она не играет никакой роли.

Бриджит ассоциирует себя как образованную и современную женщину, которую часто можно увидеть на обложках журналов. Но в книге отмечается, что супруга Макрона редко высказывается по современным вопросам и не может занимать твердую позицию ни по одному из них. Именно это не выделяет ее среди других первых леди в истории Франции и делает ее «бесполезной».

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

«И ты, Ашан?»: Покупатели заметили хитрость маркетологов на пачке с углём для шашлыка

Купив уголь для шашлыка, довольный покупатель отметил, что цена на него не изменилась....

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

Заел совесть куличом — самым грешным человеком Сызрани оказался мэр

Закрылся шторкой и стукнулся яичком с архиереем — глава Сызрани организовал свою...

Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Головой ударился? Полторак предложил свой метод прекращения выдачи паспортов РФ на Донбассе

Министр обороны Украины считает, что стоит надавить на Россию.

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет...

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

«Это оккупация»: Германия намерена оспорить законность военных баз США в Европе

 После майских выборов в Европарламент Германия намерена оспорить законность военных баз...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ