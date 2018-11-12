Титул «самой красивой, но бесполезной» получила первая леди Франции

Журналистка Сильвя Боммет опубликовала книгу «Il Venait d’Avoir 17», которая посвящена истории любви президента Эмманюэля Макрона и его супруги Бриджит. В этой работе первая леди Франции получила титул «самой красивой, но бесполезной».

История любви Эмманюэля Макрона и Бриджит Троньё интересна для многих людей по всему миру. Этой истории решила уделить внимание журналистка Сильвя Боммет, которая посвятила роману целую книгу.

Первая леди Франции старше своего супруга на 25 лет. При этом ради брака с Макроном она оставила своего первого мужа и троих детей. И хотя многие считают, что Бриджит является манипулятором и оказывает влияние на своего супруга в политических вопросах, автор книги отмечает, что все подобные попытки первой леди пресекаются со стороны команды президента.

Резонанс в обществе вызвали рассказы Бриджит о насыщенной семейной жизни с Эммануэлем, после того, как президента Франции заподозрили в нетрадиционной ориентации. Макрон был вынужден от лица своей жены принести публичные извинения. С тех пор любые действия первой леди жестко контролируются командой, которая отвечает за коммуникации президентской четы.

Автор книги называет Бриджит «самой красивой, но бесполезной» первой леди за всю историю существования Франции. Несмотря на то, что супруга Макрона дружелюбна и приветлива, часто принимает участие в фотосъемках, она не играет никакой роли.

Бриджит ассоциирует себя как образованную и современную женщину, которую часто можно увидеть на обложках журналов. Но в книге отмечается, что супруга Макрона редко высказывается по современным вопросам и не может занимать твердую позицию ни по одному из них. Именно это не выделяет ее среди других первых леди в истории Франции и делает ее «бесполезной».