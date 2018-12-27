Осьминог впился в лицо блогера в прямом эфире

Сегодня, 05:21 \\ В мире

В лицо блогера из Китая впился живой осьминог. Инцидент произошел с девушкой в прямом эфире, когда она пыталась съесть головоногого моллюска.

 Популярный блогер в Китае решила съесть живого осьминога. Блюда популярно среди жителей азиатских стран. Однако ситуация вышла из-под контроля.

Блогер показала в прямом эфире соцсети Kuaishou, как осьминог не пожелал быть съеденным и впился своими щупальцами в лицо девушки. Сначала она не восприняла ситуацию всерьез, но осознав, что осьминог прочно закрепился, стала паниковать.

Блогер плакала и изо всех сил тянула моллюска. Через некоторое время девушке все же удалось убрать с лица, впившегося осьминога. Однако даже на видео видно, что на коже остались следы нападения в виде кровоподтеков.

 В комментариях к видео, которое стало вирусным, интернет-пользователи не выразили слов сочувствия блогеру, которая пыталась съесть живого осьминога.

«Мгновенная карма»;

«Зачем мучить осьминога таким образом ???»;

«Осьминог, как известно, является разумным существом. Таким образом, мы можем предположить, что у него есть мозг. Поэтому я полагаю, что то, что делал осьминог, было защитным механизмом, чтобы защитить себя от съедения», - писали пользователи Сети в комментариях под видео с участием китаянки-блогера и осьминога.

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Автор - Мария Титова
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