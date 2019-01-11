В Италии продают дома за один евро

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В городе Муссомели (Италия, юг Сицилии) власти запустили акцию, согласно которой они продают дома за один евро. В данное время на продажу выставлено 100 домов. Об этом информирует The Sun.

 Итальянский городок Муссомели известен своей богатой и древней историей. Однако многие здания со временем приходят в упадок. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, власти города решили внедрить новые методы по сохранению культурного наследия.

Часть домов в Италии решили продавать за один евро. Сейчас на продажу выставлено сто домов. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще четыреста объектов.

Однако акция имеет подводные камни. Хозяин дома за один евро должен будет отремонтировать свое приобретение за один год. В противном случае ему не вернут депозит в размере 8 тыс. долларов, который он должен будет оставить в качестве гарантии.

По предварительным подсчетам, ремонт может стоить около 107 долларов за квадратный фут. Помимо этого необходимо будет потратить от 4000 до 6450 долларов на административные сборы.

Все дома, которые власти Италии продают за один евро, отмечены специальными табличками. Поэтому недвижимость по акции можно легко найти, лично приехав в Муссомели. Кроме этого, с подборкой домов можно ознакомиться онлайн.

Население Муссомели составляет чуть более 11 тыс. человек. Город славится в Италии своими кулинарными традициями, а также архитектурой средневековья. Центр Муссомели считается одним из самых старых в Италии. Чтобы спасти историческое наследие от разрухи и упадка, власти приняли решение о продаже заброшенных домов по цене в один евро – это половина цены за чашку кофе.

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Автор - Мария Титова
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