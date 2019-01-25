Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

Сегодня, 07:23 \\ В мире

30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в Великобритании. Благодаря своей необычной работе она богаче многих своих сверстниц. Об этом информирует Daily Mail.

 Глядя на своего отца, 15-летняя Карли Гэйл заинтересовалась сантехническими работами. Отец работал сантехникам и учил некоторым профессиональным хитростям свою дочь. Однако когда она изъявила желание обучаться этому делу всерьез, то он стал возражать, так как это тяжелая работа, которая не подходит для женщин.

Карли решила не отступать от мечты. Она поступила в профессиональный колледж, где была одной из двух девушек-учениц среди двухсот парней. Далее она стала работать по специальности, но встретила много непонимания. Карли вспоминает, что часто слышала вопрос о том, где мужчина, когда ей открывали дверь клиенты. Но это не останавливало девушку.

 Сейчас британка успешно ведет свой бизнес и зарабатывает ежегодно 36 тыс. фунтов стерлингов (около 3,1 млн. рублей), став самой богатой женщиной-сантехником в Великобритании. Но известна Карли в своих кругах не из-за своего финансового состояния. Многие, узнав, что Карли работает сантехником, приходят в шок, так как внешность ее напоминает модельную: ухоженная женщина-блондинка с хорошим маникюром.

Британка признается, что несмотря на специфику своей профессии, любит выглядеть красиво. Если ей требуется сохранить маникюр в хорошем состоянии для какого-либо повода, то во время работы она заклеивает ногти скотчем.

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Автор - Мария Титова
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