Фото реальной челюсти белой акулы напугало сеть

«Это чертовски страшно», - написал один из пользователь «Реддит» в ответ на пост с фотографией белой акулы.

Океанологам удалось сфотографировать белую акулу в момент, когда она поднималась к поверхности воды. Высококачественный снимок показывает верхнюю челюсть акулы, а также часть ее тела. Фотография была опубликована на портале «Реддит». Пост вызвал бурные обсуждения среди пользователей.

Большинство американцев, которые увидели снимок, были напуганы реальной челюстью белой акулы. Однако, судя по снимку, акула была меньше среднего размера и не обращала внимание на камеру, которая вероятно была погружена рядом с поверхностью воды.

«Даже на фото это страшно», «Не хотел бы я быть на месте автора фото!», «Я вздрогнула при виде этого чудовища», - написали некоторые пользователи «Реддит».