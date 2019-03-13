Звезда Интернета: любопытная чайка стала репортером

Сегодня, 05:19 \\ В мире

В Лондоне любопытная чайка попала в фокус камеры наружного наблюдения. Птица попробовала себя в роли репортера и стала звездой Интернета.

 К одной из дорожных камер на востоке Лондона подлетела любопытная чайка. Она заняла собой все пространство в объективе и стала с интересом разглядывать отражение в линзе.

Когда сотрудники дорожной службы обнаружили запись с любопытной чайкой, то решили поделиться ей в соцсетях. Видеоролик был опубликован службой в Twitter. Публикацию сопровождала юмористическая подпись, которая гласила, что специальный репортер рассказывает о дорожной ситуации к северу от тоннеля Блэкуолл.

Пользователям соцсети шутка о любопытной чайке понравилась. В Интернете она стала звездой. И уже появился ряд мемов с ее участие.

Британские СМИ тоже отреагировали на нового репортера. Они отметили, что несмотря на тот факт, что дорожные камеры предназначаются для отслеживания ситуации на дорогах, чайка с их помощью решила реализовать свою мечту.

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Автор - Мария Титова
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