«Больно как-то»: в Сети обсуждают фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду

Художник Джеймс Хьюстон (Глазго, Великобритания) опубликовал в своем аккаунте Twitter фрагмент мультфильма «Том и Джерри», скорость которого увеличена до 60 кадров в секунду. В Сети обсуждают отрывок, который не всем приятно смотреть. «Больно как-то» - считают многие интернет-пользователи.

Принято считать, что человеческий глаз наиболее комфортно воспринимает 24 кадра в секунду. Однако не все с этим соглашаются. Эксперимент по увеличению скорости кадров был проведен с фрагментом популярного во всем мире мультика «Том и Джерри».

Скорость отрывка «Тома и Джерри» была доведена до 60 кадров в секунду. Многие пользователи Сети отметили, что после просмотра у них появилась тошнота и головная боль.

«Мне это не нравится. Очевидно, традиционная анимация выглядит лучше при низкой частоте кадров»;

«больно как-то.. не привычно»;

«Плавно, аж глаза режет»;

«Слишком заметна интерполяция, не возможно создать 60 реальных кадров из 24, без некоторого шаманства», - выразили свои критические замечания интернет-пользователи. Однако некоторые из них не увидели ничего необычного, а также отметили, что «любой современный телик с функцией сглаживания кадров может сделать такую картинку».

Напомним, что увеличенная частота кадров делает картинку более реалистичной и резкой. Из-за этого кинематографичность ленты обычно теряется.

Между тем, фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду набрал уже почти 2 млн просмотров. Эксперимент с увеличением кадров по-прежнему бурно обсуждается в Сети, находя противников и сторонников данного опыта.